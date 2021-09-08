Орловец по пьяни убил родственника креслом

Подозреваемый задержан.

39-летний житель Орла бил по голове своего пожилого родственника до тех пор, пока тот не скончался. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Погибшему было 79 лет. Он получил множественные удары деревянным подлокотником от кресла и скончался на месте. Ссора произошла в ходе распития алкоголя в частном доме на улице Тимирязева (Заводской район).

Подозреваемого быстро задержали, а Следственного комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство». Ожидается, что мерой пресечения будет выбрано заключение под стражу.

ИА «Орелград»