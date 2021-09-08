Орловец по пьяни убил родственника креслом

8.9.2021 | 10:30 Новости, Происшествия

Подозреваемый задержан.

39-летний житель Орла бил по голове своего пожилого родственника до  тех пор, пока тот не скончался. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Погибшему было 79 лет. Он получил множественные удары деревянным подлокотником от кресла и скончался на месте. Ссора произошла в ходе распития алкоголя в частном доме на улице Тимирязева (Заводской район).

Подозреваемого быстро задержали, а Следственного комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство». Ожидается, что мерой пресечения будет выбрано заключение под стражу.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования