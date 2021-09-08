В Орле появился навигатор дополнительного образования детей

Областные власти учредили автоматизированную информационную систему.

Губернатор Андрей Клычков распорядился создать автоматизированную информационную систему «Навигатор дополнительного образования детей Орловской области», а также утвердил положение о ней. Она создается в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», который является частью национального проекта «Образование». Иными словами, областные власти следуют курсу правительства РФ. Оператором новой системы определен региональный модельный центр дополнительного образования детей (РМЦ), действующий при областном институте развития образования.

Ему поручено организовать обучение пользователей и наполнение данными указанной автоматизированной информационной системы. Как следует из постановления губернатора, навигатор необходим для обеспечения доступа к современным общеразвивающим программам дополнительного образования детей. Причем исчерпывающая информация об этом должна быть предоставлена не только родителям, но и самим детям и подросткам. Грубо говоря, речь идет об услугах, которые оказывают организации дополнительного образования в Орловской области.

«Информационная система – это региональный интернет-портал, который представляет собой единое информационное пространство практик дополнительного образования Орловской области, позволяющий выявлять и тиражировать лучшие из них, осуществлять запись на программы дополнительного образования, принимать решения по управлению сферой дополнительного образования, основанные на данных, обрабатываемых информационной системой», — говорится в постановлении.

Отметим, что данная система является собственностью Орловской области, а содержащаяся в ней информация — государственным информационным ресурсом региона.

ИА «Орелград»