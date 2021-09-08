Законность расходов на уборку парков проверят в Орле

Проверку проведут аудиторы городской Контрольно-счетной палаты.

Контрольно-счетная палата города Орла обнародовала план своей работы на III квартал 2021 года. Он был утвержден решением ведомственной коллегии. План включает в себя как контрольные, так и экспертно-аналитические мероприятия. К числу контрольных, например, относится проверка законности и результативности расходования средств бюджета города Орла, выделенных в 2020 и 2021 годах на уборку парков, скверов и набережных. В случае необходимости будут охвачены и иные временные периоды.

Объектом проверки станет муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Аудиторам предстоит оценить эффективность и экономность расходования этим учреждением казенных средств. Отметим, что проверка была включена в план контрольных мероприятий в соответствии с письмом, поступившим в КСП из Орловского городского Совета народных депутатов.

Кстати, по просьбе городского парламента аудиторы в III квартале 2021 года проведут еще два контрольных мероприятия. Так, с подачи депутатов будет проверено целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Орла на 2018-2024 годы». Проверяемый период охватит весь 2020 год, а объектом проверки вновь станет МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла».

Кроме того, аудиторы изучат деятельность другого муниципального казенного учреждения — «Службы технического обеспечения администрации города Орла». Проверка охватит 2020 год и прошедший период 2021 года. В данном случае парламентарии попросили КСП оценить не только эффективность деятельности этого учреждения, но и законность использования муниципального имущества, переданного ему в оперативное управление. Добавим, что проверка финансово-хозяйственной деятельности затронет также Центр детского творчества №2 города Орла.

ИА «Орелград»