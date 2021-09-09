Посягнувший на «Северсталь» орловец схлопотал приговор

Решение по уголовному делу вынес суд Орловского района.

Орловский районный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.158 УК РФ. Отметим, что он действовал с подельником. Однако дело на второго фигуранта суд закрыл, посчитав возможным освободить его от уголовной ответственности. Но другой подельник остался на скамье подсудимых, так как имеет криминальное прошлое. Ранее он был осужден за пьяную езду и отбывал срок в исправительной колонии строгого режима.

Из материалов дела следует, что подельники на законных основаниях находились на площадке компании «Северсталь Стальные решения», расположенной на территории Платоновского сельского поселения. Они договорились совместно похитить лом черных металлов. Подельники, работавшие на указанной площадке, беспрепятственно проникли в производственное помещение и на руках вынесли оттуда металлические пластины общим весом 750 кг и общей стоимостью 18 375 рублей. Украденный металлолом они погрузили в свою машину и вывезли за пределы территории предприятия. Затем вернулись и проделали операцию еще раз. Злоумышленники, удерживая в руках, вынесли еще 420 кг металлических пластин, стоимость которых составила 10 290 рублей.

Далее они совершили еще несколько аналогичных «ходок». В ходе следствия было установлено, что украденные пластины они сразу же отвозили в пункт приема металлолома в Орел, а вырученные от сдачи похищенного лома деньги делили между собой поровну. Всего они похитили у компании почти три тонны пластин, причинив ей имущественный ущерб на общую сумму более 71 тысячи рублей. Единственный представший перед судом фигурант свою вину признал в полном объеме. Его наказали обязательными работами на срок 320 часов.

ИА «Орелград»