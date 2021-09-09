В Орле помолились о расстрелянном святом

Православные верующие вспомнили священника Иоанна Карабанова.

В Орловской области отметили день памяти орловского святого Иоанна Карабанова, который был расстрелян 5 сентября 1937 года. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Отметим, что в этом году Священный Синод Русской Православной Церкви благословил совершение первого празднования Собора Орловских святых, в первоначальный состав которого вошел и священномученик Иоанн Карабанов.

Его судьба поистине была трагической. Из исторической справки следует, что Карабанов родился в 1885 году в селе Герасимово Шаблыкинской волости Карачевского уезда Орловской губернии в семье крестьянина Федора Карабанова. Окончил Карачевскую учительскую семинарию. Десять лет трудился народным учителем, был заведующим училища министерства народного просвещения в селе Знаменское Болховского уезда, а в 1915 году был мобилизован на военную службу.

«Служил в 203-м пехотном полку, — рассказали в Орловской митрополии РПЦ. — В это время окончил Александровское военное училище и был назначен командиром взвода: сначала в учебную команду, а затем в качестве командира роты был отправлен на позиции воюющей армии под город Двинск».

Демобилизовался он в 1917 году, после чего вернулся домой и снова работал учителем. Спустя год по направлению отправился в Орел на курсы по подготовке учителей в высшие начальные училища. А в 1919 году его призвали в Красную Армию, где он дослужился до командира роты 2-го инженерного военно-рабочего батальона. После демобилизации Крабанов вновь поработал учителем, но вскоре сменил стезю – в 1922 году он стал священником и служил в нескольких храмах.

В 1932 году его арестовали. Сотрудники ОГПУ считали, что «поп Карабанов и кулаки организовали вокруг себя группу из социально чуждых советскому государству лиц — кулаков и бывших торговцев». Он был приговорен к 8 годам заключения и отправлен в Темниковский исправительно-трудовой лагерь в Мордовии. В 1937 году были заведены новые дела на священнослужителей, находящихся в заключении. Под преследование попал и Карабанов. 30 августа 1937 года он был приговорен к расстрелу, а 5 сентября 1937-го его расстреляли. В Орловской митрополии РПЦ говорят, что он погребен в безвестной общей могиле.

ИА «Орелград», фото «Русская Стратегия»