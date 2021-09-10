Число орловских детей, инфицированных «ковидом» выросло на 41%

10.9.2021 | 16:35 Медицина, Новости

С начала учебного года намного чаще стали болеть дети в возрасте 7-14 лет.

В Орловской области за неделю на 41% увеличилось число заболевших коронавирусом детей в возрасте 7-14 лет, сообщает пресс-служба губернатора области. Среди подростков в возрасте 15-17 лет число заболевших выросло на 11%

Эти данные сегодня озвучила Ирина Фролова, зам руководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской области, на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Вероятно, на эту динамику оказало влияние начало учебного года, поскольку общее число заражений коронавирусом (среди граждан всех возрастов) за неделю упало на 12%

ИА «Орелград»

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