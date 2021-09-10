Фармацевтический гигант хочет создать в Орле плазмоцентр

10.9.2021 | 11:00 Медицина, Новости

Обсуждается государственно-частное партнерство.

Акционерное Общество «Фармимэкс» заинтересовано в создание плазмоцентра на территории Орловской области, сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

Один из крупнейших в России поставщиков и производителей лекарственных средств представил инвестиционный проект на основе механизмов государственно-частного партнерства в рамках прошедшего в этом году Петербургского международного экономического форума.

Инициативу обсудили на рабочем совещании в Правительстве области. Провел его Вадим Тарасов, зам губернатора и председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам. Присутствовали представители АО «Фармимэкс», Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области, Департамента здравоохранения Орловской области и Орловской станции переливания крови.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования