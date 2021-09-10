Фармацевтический гигант хочет создать в Орле плазмоцентр

Обсуждается государственно-частное партнерство.

Акционерное Общество «Фармимэкс» заинтересовано в создание плазмоцентра на территории Орловской области, сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

Один из крупнейших в России поставщиков и производителей лекарственных средств представил инвестиционный проект на основе механизмов государственно-частного партнерства в рамках прошедшего в этом году Петербургского международного экономического форума.

Инициативу обсудили на рабочем совещании в Правительстве области. Провел его Вадим Тарасов, зам губернатора и председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам. Присутствовали представители АО «Фармимэкс», Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области, Департамента здравоохранения Орловской области и Орловской станции переливания крови.

ИА «Орелград»