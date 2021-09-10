Орловские налоговики приняли 5000 клиентов в обход очереди

10.9.2021 | 9:00 Новости, Экономика

Обслуживание вне очереди было проведено на законных основаниях.

Как сообщает управление ФНС России по Орловской области, в текущем году почти пять тысяч клиентов орловскими налоговиками были обслужены вне очереди. В ведомстве объяснили, что все они имели приоритет перед обычными очередниками, поскольку записались на прием в налоговую инспекцию по городу Орлу в режиме онлайн. Всего таким образом о встрече с инспектором договорились 4927 клиентов, в том числе 168 юридических лиц и 343 предпринимателя. Остальные — это физические лица, то есть простые граждане.

«Напомним, сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию» предоставляет возможность записаться на прием в налоговую инспекцию в режиме онлайн, — говорят в УФНС. — Услуга предоставляется как юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, так и физическим лицам. Запись на прием осуществляется за 14 календарных дней в соответствии с графиком работы выбранного налогового органа. Приоритетное обслуживание по предварительной записи осуществляется при условии соответствия данных предъявленного документа, удостоверяющего личность, данным, указанным при записи в режиме онлайн».

В налоговом органе добавили, что наиболее востребованными услугами традиционно являются «прием декларации 3-НДФЛ», «подключение к личному кабинету» и «урегулирование задолженности». Ранее налоговики заявили о том, что около 80 процентов предпринимателей Орла используют личный кабинет налогоплательщика. По данным на 1 сентября 2021 года, к этому сервису налоговой службы было подключено более 6,1 тысячи предпринимателей областного центра, состоящих на учете в налоговом органе.

«Личный кабинет индивидуального предпринимателя позволяет контролировать свои расчеты с бюджетом, вносить изменения в регистрационные данные, получать выписки из государственных реестров и информацию о ходе проведения камеральных проверок, обращаться в инспекцию с вопросами и другое», — пояснили в УФНС.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования