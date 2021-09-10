Орловские налоговики приняли 5000 клиентов в обход очереди

Обслуживание вне очереди было проведено на законных основаниях.

Как сообщает управление ФНС России по Орловской области, в текущем году почти пять тысяч клиентов орловскими налоговиками были обслужены вне очереди. В ведомстве объяснили, что все они имели приоритет перед обычными очередниками, поскольку записались на прием в налоговую инспекцию по городу Орлу в режиме онлайн. Всего таким образом о встрече с инспектором договорились 4927 клиентов, в том числе 168 юридических лиц и 343 предпринимателя. Остальные — это физические лица, то есть простые граждане.

«Напомним, сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию» предоставляет возможность записаться на прием в налоговую инспекцию в режиме онлайн, — говорят в УФНС. — Услуга предоставляется как юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, так и физическим лицам. Запись на прием осуществляется за 14 календарных дней в соответствии с графиком работы выбранного налогового органа. Приоритетное обслуживание по предварительной записи осуществляется при условии соответствия данных предъявленного документа, удостоверяющего личность, данным, указанным при записи в режиме онлайн».

В налоговом органе добавили, что наиболее востребованными услугами традиционно являются «прием декларации 3-НДФЛ», «подключение к личному кабинету» и «урегулирование задолженности». Ранее налоговики заявили о том, что около 80 процентов предпринимателей Орла используют личный кабинет налогоплательщика. По данным на 1 сентября 2021 года, к этому сервису налоговой службы было подключено более 6,1 тысячи предпринимателей областного центра, состоящих на учете в налоговом органе.

«Личный кабинет индивидуального предпринимателя позволяет контролировать свои расчеты с бюджетом, вносить изменения в регистрационные данные, получать выписки из государственных реестров и информацию о ходе проведения камеральных проверок, обращаться в инспекцию с вопросами и другое», — пояснили в УФНС.

ИА «Орелград»