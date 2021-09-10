В Орле женщину госпитализировали после поездки в автобусе

10.9.2021 | 15:04 Новости, Происшествия

ДТП произошло на улице Розы Люксембург.

63-летняя женщина попала в больницу после поездки в автобусе, сообщает пресс-служба УГИБДД.

Это случилось из-за аварии, которая произошла вчера в 14.40 на улице Розы Люксембург. 20-летний парень ехал на автомобиле «Хендэ» в сторону улицы Гагарина. В районе дома № 52 по улице Розы Люксембург он столкнулся с автобусом ПАЗ, которым управлял 32-летний водитель. Автобус ехал попутно справа, и его пассажирка стала жертвой ДТП.

С полученными травмами женщину госпитализировали.

ИА «Орелград»

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