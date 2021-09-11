Под Орлом пенсионер «избил» иномарку

За содеянное на мужчину завели дело о повреждении чужого имущества.

В Орловской области довольно благополучно разрешилось для пенсионера уголовное дело, которое на него было заведено по ч.2 ст.167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Органы предварительного расследования обвинили орловца в умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба. Преступление было совершено из хулиганских побуждений. Рассматривал уголовное дело Заводской районный суд города Орла.

Как следует из материалов, инцидент произошел 8 мая 2021 года. В период с 22 до 24 часов нетрезвый пенсионер находился на автопарковке возле многоквартирного дома. По какой-то причине у него возникла мысль о повреждении какого-либо автомобиля. Выбор великовозрастного хулигана пал на припаркованный около одного из подъездов «Форд Фокус». Кстати, подозреваемый не был знаком с владельцем этого автомобиля.

Пенсионер «без наличия какого-либо значимого повода, беспричинно, то есть из хулиганских побуждений», умышленно нанес ногой не менее пяти ударов по машине, повредив дверцу и крыло. Расследованием занимался старший следователь УМВД по городу Орлу. В суде он подал ходатайство прекращении уголовного дела в отношении пенсионера и применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Следователь пояснил, что ранее хулиган не был судим. К тому же он полностью признал себя виновным, раскаялся в содеянном и возместил потерпевшему материальный ущерб. Суд решил, что исправление пенсионера может быть достигнуто при освобождении его от уголовной ответственности и назначил ему судебный штраф в размере 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»