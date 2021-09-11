Стали известны детали судебного процесса над главой «Зеленстроя»

Решение по уголовному делу появилось в государственной правовой системе.

В системе ГАС «Правосудие» в открытом доступе появилось решение по уголовному делу, вынесенное еще в июне 2021 года Заводским районным судом города Орла. В совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ, подозревался Юрий Козлов, генеральный директор МУП «Зеленстрой». Орган предварительного следствия подозревал его в том, что он «сокрыл денежные средства организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в крупном размере».

Минимальное наказание за такое преступление — штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет. Максимальное — лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Однако в данном случае вместе с материалами уголовного дела в суд поступило постановление старшего следователя следственного отдела по Заводскому району СУ СК РФ по Орловской области о прекращении уголовного преследования и назначении меры уголовно-правого характера в виде судебного штрафа. Аналогичное ходатайство завил и сам подозреваемый. Из материалов следует, что в судебном заседании Козлов свою вину признал полностью, пояснил, что раскаивается в содеянном, возместил задолженность по уплате налогов и сборов в полном объеме, уплатил пени и штрафы.

Кроме того, он принес извинения руководителям УФНС по Орловской области, ИФНС по городу Орлу, главе муниципального образования «Город Орел» и председателю Орловского областного совета народных депутатов, которые «приняли извинения и претензий к нему не имеют». Также он принес извинения СУ СК РФ по Орловской области. Ни защитник подозреваемого, ни прокурор не возражали против удовлетворения ходатайства. В результате суд постановил прекратить уголовное дело в отношении Юрия Козлова, освободив его от уголовной ответственности, и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИА «Орелстрой»