Орловским начальникам от образования грозит переаттестация

Правительство региона обновило правила аттестации в образовании.

Глава правительства Орловской области Андрей Клычков внес изменения в региональное положение о порядке и сроках проведения аттестации руководителей государственных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования. Кстати, эти правила распространяются и на кандидатов на указанные должности. В частности, в новой редакции изложен пункт о внеочередной аттестации руководителей.

Согласно обновленной версии правил, она проводится «вследствие низких показателей эффективности деятельности государственной образовательной организации». Кроме того, внеочередная аттестация грозит при наличии обоснованных жалоб, а также по итогам проверок, в результате которых были выявлены нарушения. Подобная неприятная процедура может быть проведена и просто по решению руководителя департамента образования. Интересно, что и сам руководитель образовательной организации вправе требовать внеочередной аттестации – для этого ему потребуется подать в департамент соответствующее заявление.

Отметим, что подвергшиеся редактированию правила аттестации были утверждены не так давно, в апреле 2020 года, постановлением правительства Орловской области. Согласно им, аттестация проводится для подтверждения соответствия занимаемой должности. Ей не подлежат руководители, проработавшие в занимаемой должности менее одного года, беременные женщины, женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Аттестация руководителей и кандидатов проводится специальной комиссией, созданной приказом департамента образования, в два этапа. Первый этап представляет собой прохождение квалификационных испытаний в форме тестирования, второй — собеседование с членами аттестационной комиссии. Организационное сопровождение процедуры возложено на областной Институт развития образования, методическое и информационно-техническое сопровождение – на Региональный центр оценки качества образования.

ИА «Орелград»