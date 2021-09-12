В Орле работник «Спецавтобазы» украл велосипед

Мужчина почему-то решил, что кто-то выбросил «железного коня».

Вступил в законную силу обвинительный приговор по делу о краже чужого имущества, который ранее вынес Железнодорожный районный суд города Орла. Обвинение было предъявлено ранее судимому работнику МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла». Примечательно, что преступление мужчина совершил, находясь при исполнении служебных обязанностей. Из материалов дела следует, что он работал в должности уборщика.

В июне прошлого года подсудимый вместе с напарницей подметал территорию возле дома на улице Фомина. Во время работы он наткнулся на оставленный владельцем велосипед. Позднее подсудимый уверял, что не хотел ничего красть. Мол, подумал, будто велосипед кто-то выбросил. Впрочем, суд скептически отнесся к этой версии, поскольку велосипед был защищен от угона – владелец перед уходом заблокировал его при помощи тросика с велосипедным замком.

Это обстоятельство не смутило муниципального работника. Он схватил велосипед и отнес его к себе домой. Причиненный владельцу материальный ущерб был оценен почти в 12 тысяч рублей. Своей напарнице воришка заявил, что велосипед нашел, после чего вопросов она ему больше не задавала. А дома своей сожительнице он озвучил другую версию, согласно которой велосипед он купил по случаю у незнакомых ему людей.

Кстати, затем дисциплинированный работник вернулся обратно на улицу Фомина, где продолжил мести тротуары. Задержали его в тот же день. После работы мужчина сел на украденный велосипед и поехал на нем домой к своим родителям. Там его уже поджидали сотрудники полиции. Виновным себя мужчина не признал. На стадии предварительного расследования он заявил, что в процессе уборки территории увидел лежащий велосипед, причем троса и замка на нем якобы не было.

Он поднял велосипед и откатил его к деревьям для того, чтобы убрать мусор. В это время подсудимый увидел недалеко от себя незнакомого мужчину, который сначала будто бы сказал, что это он выбросил велосипед, а затем предложил дворнику купить его за 1000 рублей и бутылку водки. Далее якобы была совершена сделка на оговоренных условиях, а о том, что велосипед краденный, покупатель якобы узнал только от полицейских. Суд не поверил этому. Изучив представленные следствием доказательства и показания свидетелей, он приговорил подсудимого к лишению свободы сроком на 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

ИА «Орелград»