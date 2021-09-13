Орловцы за 7 месяцев «проели» годовой бюджет региона

Аналитики озвучили результаты работы торговой отрасли.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области в январе-июле 2021 года оборот розничной торговли сложился в сумме 88,7 миллиарда рублей. Текущий показатель в сопоставимых ценах на 5,7 процента превосходит результат аналогичного периода предыдущего года. Подсчитано, что на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия орловцы за отчетный период времени потратили 41,3 миллиарда рублей. Кстати, эта сумма сопоставима с годовым бюджетом региона.

Нетрудно также подсчитать, что на продукты питания приходится 46,6 процента от общего объема оборота розничной торговли. Соответственно, оставшиеся 53,4 процента приходятся на оборот товаров непродовольственной группы. Таковых за семь месяцев текущего года в регионе реализовано на общую сумму 47,4 миллиарда рублей. Добавим, что по сравнению с январем-июлем 2020 года продажа продовольственных товаров в сопоставимых ценах увеличилась на 1,4 процента, непродовольственных — на 9,7 процента.

По данным Орелстата, за тот же период времени оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности составил 120,3 миллиарда рублей, что на 3,6 процента, в сопоставимых ценах, превышает уровень соответствующего периода 2020 года. На долю малого бизнеса пришлось 36,8 процента оборота оптовой торговли.

ИА «Орелград»