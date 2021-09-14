Амчанка оговорила любовника ради спасения отношений с сожителем

В Орловской области поставлена точка в деле о «любовном тупике».

Вступил в законную силу обвинительный приговор Мценского районного суда, вынесенный по уголовному делу о заведомо ложном доносе. Местную жительницу признали виновной в том, что она умышленно оговорила своего любовника. Девушка официально обвинила его в изнасиловании, из-за чего у мужчины могли возникнуть крупные неприятности. Ему грозила даже тюрьма, но, к счастью, справедливость восторжествовала.

Из материалов дела следует, что в октябре прошлого года амчанка задержалась в квартире у своего любовника до часа ночи. Пара так увлеклась, что, видимо, просто забыла о времени. Между тем, гражданский супруг девушки всюду ее разыскивал. Он колесил по городу на своем автомобиле. Когда девушка отправилась домой, сожитель заметил ее на улице. Амчанка села в автомобиль, где началось бурное выяснение отношений.

Сожителя, естественно, интересовало, где это его любимая так долго пропадала. В результате девушка не придумала ничего лучше, кроме как заявить, что ее изнасиловали. Обвинила же она в этом своего любовника. По настоянию гражданского супруга она тут же отправилась в полицию и написала заявление о совершенном в отношении нее преступлении, хотя была официально предупреждена о возможной уголовной ответственности за ложный донос.

По заявлению была проведена проверка. Должно быть, любовник пережил немало неприятных минут, но ему все-таки удалось доказать, что отношения с «потерпевшей» у него строились на взаимном согласии, без применения насилия или угроз применения насилия. Когда обстоятельства были установлены, дело завели уже на саму девушку. Отпираться она не стала и признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»