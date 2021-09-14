Орловец до смерти забил знакомого после телефонной ссоры

В Орловской области обращен к исполнению приговор о лишении жизни.

Вступил в законную силу и уже обращен к исполнению обвинительный приговор, который еще весной вынес суд Ливенского района. Местный житель был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. Как следует из материалов уголовного дела, «разборка» произошла поздним вечером в октябре 2020 года.

Подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к своему приятелю. Там он прошел в зальную комнату и увидел другого своего знакомого. Тот тоже был пьян и спал. Незадолго до этого между ним и подсудимым состоялся весьма неприятный телефонный разговор. Он прошел на повышенных тонах, и оба собеседника оскорбляли друг друга. В данном случае подсудимый воспользовался тем, что его соперник спит.

Он набросился на него и начал избивать кулаками. Затем поднял несчастного, выволок его из комнаты в кухню, где продолжил избиение. Мужчина повалил соперника на пол и бил его ногами. Но и этого ему показалось мало. Он вновь схватил потерпевшего и вывел его во двор, где повалил на землю и принялся добивать его ногами. Потерпевший получил многочисленные травмы, которые стали причиной его смерти.

Подсудимый судебном заседании виновным себя в совершении преступления не признал. Он заявил, что в тот вечер в доме гостила целая компания, поэтому потерпевшего, по его версии, избил кто-то другой. Однако вина мужчины была доказана полностью. Он получил 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу семьи погибшего человека с него взыскано 750 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

ИА «Орелград»