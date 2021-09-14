Под Орлом в столкновении двух ВАЗов пострадали три человека  

Один из пострадавших – ребенок.

В Орловской области столкнулись два автомобиля ВАЗ, что повлекло травмы трех человек. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД.

ДТП произошло вчера в 14.20 на трассе «Глазуновка-Малоархангельск-Колпна-Долгое». 40-летний водитель ВАЗ 21120 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ 2121, на котором 51-летний водитель начал выполнять поворот налево.

В салоне ВАЗ 21120 находились 40-летняя женщина и 10-летняя девочка. Обе они получили травмы.

Также травмирован водитель ВАЗ 2121. Никому из потерпевших госпитализация не потреовалась.

ИА «Орелград»