Ирина Волк обнародовала подробности об убийце орловской девочки

61-летний мужчина. Подозревался в другом преступлении.

МВД раскрыло новые подробности дела Вики Гнедовой. Подозреваемому 61 год. Подозревался в насильственных действиях сексуального характера.

«В результате оперативники ГУУР МВД России во взаимодействии с коллегами из региона и сотрудниками ФСИН России установили мужчину, 61-летнего местного жителя, который может быть причастен к противоправному деянию в отношении девочки. Он был задержан ранее по подозрению в совершении другого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 132 УК РФ, и сейчас находится под стражей.

В ходе проведенных мероприятий правоохранители обнаружили тело пропавшей девочки закопанным в подвале дома в селе Казарь. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИА «Орелград»