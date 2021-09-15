Ирина Волк обнародовала подробности об убийце орловской девочки

15.9.2021 | 20:52 Новости

61-летний мужчина. Подозревался в другом преступлении.

МВД раскрыло новые подробности дела Вики Гнедовой. Подозреваемому 61 год. Подозревался в насильственных действиях сексуального характера.

«В результате оперативники ГУУР МВД России во взаимодействии с коллегами из региона и сотрудниками ФСИН России установили мужчину, 61-летнего местного жителя, который может быть причастен к противоправному деянию в отношении девочки. Он был задержан ранее по подозрению в совершении другого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 132 УК РФ, и сейчас находится под стражей.

В ходе проведенных мероприятий правоохранители обнаружили тело пропавшей девочки закопанным в подвале дома в селе Казарь. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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