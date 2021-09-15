Клычков выступил за смертную казнь для убийцы Гнедовой

По мнению действующего губернатора, России не нужно членство в ПАСЕ.

Андрей Клычков, вернувшийся из поездки по области, в прямом эфире соцсетей сразу прокомментировал главную орловскую новость сегодняшнего дня. Напомним, было обнаружено тело Вики Гнедовой с признаками насильственной смерти.

«Нашли ее, к сожалению, погибшей. Я хочу поблагодарить сотрудников-оперов нашего МВД, которые провели работу. Задержан подозреваемый. Не буду какие-то детали раскрывать. Пускай следствие разбирается. Потом уже с судом.

Но сам факт остается фактом. Именно в тот день, когда она пропала, была убита, прям рядом со своим домом, ее закопали. Опера молодцы. Хоть прошло столько времени, но нашли и ее, и того, кто возможно это сделал. К сожалению, ситуация такова. К сожалению, она не жива», — заявил Клычков.

При этом, орловский губернатор сразу же поднял более масштабную тему.

«Ужас в том, что девочка погибла. Нужно сделать так, чтобы те люди, кто в этом виноват, понесли заслуженное наказание. Я, если честно, к таким людям, кто совершает такие преступления, отношусь очень нетерпимо. По мне, так надо возвращать нам смертную казнь. Нам это членство в ПАСЕ точно не нужно», — поделился своим мнением глава региона.

ИА «Орелград»