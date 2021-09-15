Орловские спасатели трижды за час выезжали искать заблудившихся лесников

Все потерявшиеся живы и здоровы.

Вчера вечером сотрудники пожарно-спасательных трижды выезжали на поиски заблудившихся граждан, сообщает пресс-служба МЧС. При этом, все три вызова поступили в течение одного часа.

В 18.30 стало известно о том, что две женщины потерялись в районе деревни Еленка Знаменского района. К поиску подключили полицию, и это дало результат — уже через два часа женщин удалось обнаружить.

В 19.06 аналогичное происшествие было зафиксировано во Мценском районе. В деревне Верхняя Зароща потерялась группа грибников. Но уже через полчаса им удалось самостоятельно найти выход из леса.

А в 19.35 был выезд спасателей в хутор Сеина. В лесах Урицкого района заблудились три женщины. Они пытались найти выход из леса, ориентируясь на громкий шум, исходящий от электрички. Самостоятельные попытки не увенчались успехом, но уже через полчаса их обнаружили спасатели.

ИА «Орелград»