В Орле подорожали стирка, мойка и помывка

Названы неожиданные лидеры по росту цен в сфере бытовых услуг.

Орелстат обнародовал оперативные данные о ценовой ситуации на рынке оказания услуг населению Орловской области. В частности, названы довольно неожиданные лидеры по росту цен в сфере бытовых услуг. Так, первое место занимают стирка и прямое глажение белья, которые по сравнению с июлем 2021 года подорожали в августе ровно на 5 процентов. Второе место в этом негласном рейтинге занимает мойка легкового автомобиля, рост стоимости которой за месяц составил 2,7 процента. Замыкает тройку лидеров помывка в общем отделении бани, поднявшаяся в цене на полтора процента.

Нельзя не отметить, что в целом за период с января по июль 2021 года объем оказанных населению бытовых услуг в Орловской области по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 24,7 процента. А рост объема всех платных услуг за тот же период времени в целом составил 14,1 процента. И здесь есть свой рекордсмен, который по своей динамике оторвался далеко от всех возможных конкурентов.

Так, по подсчетам Орелстата, в этом году по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем услуг специализированных коллективных средств размещения составил 959,7 процента! Поясним, что с точки зрения терминологии «коллективное средство размещения» — это любая организация, предоставляющая туристам место для ночевки в приспособленном помещении, отличительной особенностью которой является число номеров, определенное государственными стандартами.

ИА «Орелград»