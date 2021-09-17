Трехлетняя девочка пострадала в ДТП на окраине Орла

Ребенок получила травмы.
На улице Ливенская женщина врезалась в автомобиль, в котором находился ребенок. Трехлетняя девочка получила телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.
51-летняя женщина на «Волге» выезжала со стороны заправки на улицу Ливенская и въехала в автомобиль «Шевроле Авеопод». В салоне «Шевроле» находилась трехлетняя девочка. Она получила травмы.
Авария произошла 15 сентября в 12.20. Сообщается, что по главной дороге ехал водитель «Шевроле».
Напомним, в тот же день травмы в ДТП получили еще три ребенка – четырехлетняя девочка и два пятилетних мальчика. Всех троих сбили водители.
ИА «Орелград»