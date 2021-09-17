Трехлетняя девочка пострадала в ДТП на окраине Орла

17.9.2021 | 10:08 Новости, Происшествия

Ребенок получила травмы.

На улице Ливенская женщина врезалась в автомобиль, в котором находился ребенок. Трехлетняя девочка получила телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

51-летняя женщина на «Волге» выезжала со стороны заправки на улицу Ливенская и въехала в автомобиль «Шевроле Авеопод». В салоне «Шевроле» находилась трехлетняя девочка. Она получила травмы.

Авария произошла 15 сентября в 12.20. Сообщается, что по главной дороге ехал водитель «Шевроле».

Напомним, в тот же день травмы в ДТП получили еще три ребенка – четырехлетняя девочка и два пятилетних мальчика. Всех троих сбили водители.

ИА «Орелград»

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