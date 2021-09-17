В Орловской области похоронили Вику Гнедову

17.9.2021 | 19:49 Новости

Похоронили девочку, которую искали всей областью.

В селе Казарь сегодня попрощались с девятилетней Викой Гнедовой, сообщает «Орловское информбюро».

15 сентября после масштабных и долгих поисков было обнаружено тело пропавшей девочки. Худшие прогнозы скептиков подтвердились — Вика была мертва уже к началу поисков. Но подробности произошедшего выходят за все мыслимые пределы.

«Губернатор дал поручение, чтобы семья получила всю необходимую помощь. Всё, что будет необходимо, будет оказано. Средства будут выделены из бюджета, также, это будет спонсорская помощь», — сообщил «Орелтаймс» советник губернатора Сергей Лежнев.

«Сегодня к дому, где жила Вика люди несли цветы и мягкие игрушки. Прошло отпевание. Малышку похоронили на местном кладбище», — сообщило Орловское инофрмбюро.

ИА «Орелград», фото «Орловское информбюро»

 

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