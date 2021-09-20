СК проверит обстоятельства гибели орловца при пожаре

Злоупотреблял и курил в постели.

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели мужчины при пожаре, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сегодня «Орелград» сообщал о вчерашней гибели мужчины в Северном районе.

«В результате пожара квартира выгорела изнутри, после локализации возгорания было обнаружено тело проживавшего там мужчины. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что проживавший в квартире мужчина злоупотреблял спиртными напитками и курил в постели.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара и других обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», сообщает пресс-служба СК.

Отметим, что, по сообщению МЧС, на момент обнаружения тела, кровать покойного мужчины выгорела.

ИА «Орелград»