В Орле 40-летний водитель разбился об забор «Лесоторговой»

Две женщины получили травмы, но остались живы.

Вчера вечером на улице Городской произошло ДТП с тремя пострадавшими, один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

ДТП произошло в 22.50 в районе дома № 64 по улице Городская. Это один и корпусов «Базы Лесоторговая».

40-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Ситроен», врезался в забор. Он скончался на месте до приезда машины скорой помощи. Вместе с ним пострадали пассажиры – две женщины (37 и 38 лет). Они обе получили травмы.

ИА «Орелград»