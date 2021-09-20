В Орле 40-летний водитель разбился об забор «Лесоторговой»

20.9.2021 | 12:02 Новости, Происшествия

Две женщины получили травмы, но остались живы.

Вчера вечером на улице Городской произошло ДТП с тремя пострадавшими, один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

ДТП произошло в 22.50 в районе дома № 64 по улице Городская. Это один и корпусов «Базы Лесоторговая».

40-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Ситроен», врезался в забор. Он скончался на месте до приезда машины скорой помощи. Вместе с ним пострадали пассажиры – две женщины (37 и 38 лет). Они обе получили травмы.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования