В Орле оптимизируют процесс обращения с отходами

УК «Зеленая роща» продолжает совместную работу с участниками рынка.

В «Зеленой роще» на постоянно основе проводятся рабочие встречи с участниками рынка обращения с отходами. Для обеспечения качественно оказанной услуги населению необходимо эффективное сотрудничество организаций, обеспечивающих сбор, транспортировку, обработку, сортировку и захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО). Также одной из важных составляющих в организации этого процессе является взаимодействие с управляющими компаниями (УК). Регулярные переговоры проводятся с целью обеспечения качественного оказания услуг жителям региона в части обращения с отходами.

За минувшую неделю в «Зеленой роще» прошло сразу несколько совещаний с представителями всех сторон. На встрече присутствовали управляющие компании, которые обслуживают многоквартирные дома и перевозчики, обеспечивающие вывоз отходов в Заводском районе. Такая же встреча состоялась 16 сентября и с руководителями УК Железнодорожного района. На совещании обсудили вопросы взаимодействия управляющих компаний и перевозчика в части соблюдения графика вывоза ТКО от многоквартирных домов, оборудованных мусоропроводом, содержание, уборку и ремонт контейнерных площадок.

Еще одно большое совещание собрало вместе руководителей перевозчиков, полигонов и мусоросортировочных комплексов. Также на встрече присутствовала Обухова Ирина Ивановна, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской области. Обсудили вопросы качества и регулярности вывоза ТКО, работу мусоросортировочных комплексов и полигонов, находящихся на территории Орловской области. Обращено внимание всех участников процесса на необходимость соблюдения законодательства, договорных отношений и предусмотренную ответственность за их несоблюдение.

В ходе мероприятия было принято решение о необходимости установки почасового графика вывоза отходов с территории МКД. Также, между перевозчиками и УК достигнута договоренность о ежедневном обмене информацией в режиме онлайн. Это позволит сотрудникам УК вывозить контейнер из шахты в установленное время прибытия мусоровоза и решит проблему простаивания полных ёмкостей под окнами жителей.

Все стороны смогли обозначить имеющиеся проблемы и обсудить пути их решения. В частности, незаконный сброс строительного мусора и скопление растительных отходов на контейнерных площадках, отсутствие достаточного количества мест для сбора крупногабаритных отходов (КГО), особенности организации вывоза отходов в удалённых населённых пунктах и другие.

«Обеспечить надлежащее качество предоставления услуги по обращению с ТКО – это основная задача регионального оператора. Как показывает практика, только слаженная работа всех участников процесса, позволит достичь поставленных целей. Жители должны видеть конечный результат нашей общей деятельности – порядок и чистоту на контейнерных площадках. Планирую проводить подобные встречи на регулярной основе», — подытожил Александр Муромский, директор УК «Зеленая роща».

ИА «Орелград»