В орловский облсовет проходят пять или шесть партий

Итоги не официальные и не окончательные.

Подсчет голосов избирателей продолжается. На данный момент в орловский региональный парламент точно проходят пять партий.

Помимо фаворитов («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР), с большей долей вероятности проходят «Новые люди» — дебютанты, которые могут стать главной сенсацией компании.

Под вопросом результат «Партии пенсионеров». По состоянию на утро понедельника, они проходили в облсовет. Но в дальнейшем их результаты ухудшились.

«Орелтаймс» опубликовал неофициальные итоги выборов в одномандатный округах:

«Единая Россия» — 16 человек: Сергей Потёмкин, Дмитрий Пониткин, Юрий Ревин, Иван Грачёв, Александр Грачёв, Олег Бушля, Иван Митин, Елена Астахова, Ирина Пашкова, Ирина Гоцакова, Олег Кошелев, Наталья Прохорова, Вадим Сезин, Владимир Шашков, Михаил Жилин, Наталья Зубцова.

КПРФ — 5 человек: Евгений Прокопов, Владимир Фролов, Сергей Веселовский, Александр Макаров, Виктор Макаров.

«Справедливая Россия» — Виталий Рыбаков, Игорь Рыбаков, Евгений Косогов, Диана Война.

«ИА Орелград»