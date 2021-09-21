Клычков торжественно откажется от думского мандата

Ранее стало известно, что орловский губернатор проходит в парламент по списку КПРФ.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков откажется от мандата депутата Госдумы. Об этом он сообщил во вчерашнем прямом эфире в соцсетях.

«Я вам сказал, что мне доверила партия побыть в списке, но я не собираюсь уходить. Будет решение ЦИК по итогам выборов. Мне придет телеграмма. Я торжественно вместе с вами напишу заявление и останусь на радость друзьям, на горесть другим», — заявил Клычков.

Ранее губернатор неоднократно заявлял о нежелании покидать свой нынешний пост.

ИА «Орелград»