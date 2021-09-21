В Орле арендаторы обворовали съемную квартиру

Друзья сначала арендовали квартиру, а затем начали распродавать вещи из нее.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, который вынес Советский районный суд города Орла. Перед ним предстали два местных жителя, для которых этот опыт оказался не первым. В марте 2020 года они же представали перед судом Северного района областной столицы по обвинению в грабеже, совершенной группой лиц. Оба были признаны виновными и получили по полгода лишения свободы с испытательным сроком в 1 год, в течение которого должны были доказать исправление своим поведением.

Но материалы нового уголовного дела свидетельствуют о том, что шансом на исправление молодые люди не воспользовались. На сей раз их обвинили в краже чужого имущества. Из материалов дела следует, что приятели арендовали квартиру на территории Советского района. В октябре 2020 года, то есть в тот период, когда испытательный срок еще не истек, они решили обчистить съемную квартиру. Выбор пал на стиральную машину хозяев жилья.

Покупателя подельники нашли по интернету. Они просмотрели объявления и нашли заинтересовавшее их предложение. Далее злоумышленники связались с ним и договорились о сделке. Покупатель не знал о том, что стиральная машина, по сути, является ворованной, поэтому фигурировал в деле в качестве свидетеля. Он сам приехал на съемную квартиру и приобрел стиральную машину, предварительно осмотрев ее. Реальная стоимость машины составляла 12 600 рублей, но покупатель отдал за нее всего 3500 рублей.

В судебном заседании подельники признали вину, но от дачи показаний отказались. Поэтому были оглашены показания, данные на предварительном следствии. Из них следовало, что стиральную машину они продали от нужды – дескать, деньги им требовались на еду. Всю выручку подельники потратили на продукты питания. Также они заявили, что уведомили хозяйку квартиры о том, что продали принадлежавшую ей стиральную машину. Однако она этот жест не оценила и написала заявление в полицию.

При вынесении приговора суд учел предыдущую условную судимость обоих фигурантов, отменил ее и сложил назначенные наказания. В результате один из них получил ровно 2 года, а другой – 2 года и 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»