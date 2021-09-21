В Орле арестован директор, укравший 179 миллионов на реконструкции Красного моста  

21.9.2021 | 10:58 Важное, Закон и порядок, Новости, Строительство

По результатам проверки возбудили уголовное дело.

В Орле возбуждено уголовное дело по факту хищения 179 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры. Задержан директор ООО «Ремспецмоста», которого подозревают в растрате денег, предназначенных для реконструкции Красного моста.

«Установлено, что с декабря 2020 г. по март 2021 г. генеральный директор подрядной организации совместно с другими лицами растратили предназначенные для выполнения работ по реконструкции Красного моста денежные средства в общей сумме более 179 млн рублей. На денежные средства, полученные подрядчиком в качестве аванса, была приобретена не предусмотренная муниципальным контрактом дорогостоящая строительная техника и автомобили класса люкс. Кроме того, значительная сумма денежных средств перечислена на расчетные счета организаций с признаками мнимости, зарегистрированные на подставных лиц. В результате незаконных действий бюджету причинен ущерб на указанную сумму, работы на объекте длительное время не ведутся. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата).  Сегодня, 21 сентября 2021 г. при координирующей роли прокуратуры генеральный директор ООО «Ремспецмост» задержан, на объектах подрядной организации на территории Белгородской области и в г. Орле проведены обыски», — сообщает прокуратура.

Ранее строительную организацию обвинили в использовании заведомо подложного документа.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2021 год

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