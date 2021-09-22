В Орле изъяли из продажи потенциально опасные духи

Продукция находилась в реализации без средств маркировки.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области отчиталось о текущих результатах контроля за маркировкой товаров контрольно-идентификационными знаками. В ведомстве отметили, что эта работа проводится совместно с сотрудниками налоговой службы и таможенной службы. Согласно приведенным данным, всего в текущем году на территории Орловской области из оборота было изъято 102 пары обуви, 70 товаров легкой промышленности и 99 флаконов духов и туалетной воды. Вся продукция находилась в реализации без маркировки средствами идентификации или с нарушением требований по маркировке. Добавим, что стоимость изъятого товара исчисляется сотнями тысяч рублей.

«Кроме того, в ходе проведения совместных проверочных мероприятий установлена реализация контрафактной продукции (парфюмерно-косметическая, одежда и обувь) с использованием известных товарных знаков без документов, подтверждающих легальность происхождения товара, а также документов, подтверждающих договорные отношения с правообладателем товарных марок, — говорят в региональном Роспотребнадзоре. — На 104 единицы товаров стоимостью 141 тысяча рублей наложен арест».

На нарушителей, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, были составлены административные протоколы. Рассмотрением таких материалов занимаются суды. На данный момент они вынесли 27 решений о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 328 тысяч рублей с конфискацией сомнительной продукции.

ИА «Орелград»