Орловская «Кондитерская фабрика» презентовала бирюзовые новинки: видео

Журналисты и общественники продегустировали новую продукцию.

Сегодня «Кондитерская фабрика» провела презентацию новой продукции, которая будет выпускаться в рамках развития туристического бренда «Бирюзовое кольцо России». Дегустацию посетили представители орловских СМИ и общественных организаций.

Все сладости произведены в цехе ручного труда с использованием натуральных ингредиентов. Они соответствует самым высоким стандартам качествам и, как оказалось, очень вкусны.

Новинки, представленные сегодня, выдержаны в одном стиле и, разумеется, окрашены в бирюзовый цвет. Кондитерская фабрика хочет, чтобы в будущем ее продукция устойчиво ассоциировалась с Орловщиной и была популярна у туристов.

В ходе дегустации было устроено своеобразное голосование на выбор наиболее понравившихся сладостей. Большинство гостей проголосовали за шоколадную продукцию с черной смородиной. Второе место занял зефлайт, переживший некоторый ребрендинг.

Отметим, что действующая продукция фабрики уже сейчас весьма успешна, в том числе – за пределами Российской Федерации. Например, орловская продукция в своей нише занимает третье место на белорусском рынке. Также компания преуспела в корпоративном сегменте, успешно выполняя сложнейшие индивидуальные заказы. Есть все основания полагать, что и новая продуктовая линейка также найдет своего потребителя.

ИА «Орелград»