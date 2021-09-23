В аварии на трассе «Орел-Брянск» пострадали пять человек

23.9.2021 | 18:58 Новости, Происшествия

Водитель и четверо пассажиров. Среди них – трехлетний ребенок.

Вчера на трассе «Орел-Брянск» произошла авария, в результате которых пять человек получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 13.35 21-летний водитель ВАЗ 2107 не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. Он врезался в малотоннажный автомобиль «Рено Мастер», что привело к травмам всех, кто находился в салоне ВАЗа.

Помимо водителя там находились четверо пассажиров, среди которых был трехлетний мальчик. Пострадали также женщины 33 и 27 лет, а также 18-летний парень.

ИА «Орелград»

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