Высокопоставленные орловские чиновники скрывали доходы и имущество

23.9.2021 | 11:00 Новости, Экономика

Советник губернатора Лежнев и управляющий ФСС Ревякин.

Прокуратура Орловской области обнаружила нарушения антикоррупционного законодательства в отчетах о доходах и имуществе двух высокопоставленных чиновников. Об этом вчера сообщила пресс-служба ведомства.

Сергей Лежнев, советник губернатора Клычкова, допустил нарушения при предоставлении сведений о доходах за 2017 и 2018 годы. Прокуратура вынесла представление, в результате чего Лежнев получил замечание (дисциплинарная мера наказания).

Сейчас же идет проверка по факту неотражения Лежневым в справках о доходах за 2018 год ежемесячного дохода. Какие меры реагирования будут приняты, на данный момент неизвестно.

Второй из упомянутых чиновников — Олег Ревякин, управляющий Орловского регионального отделения Фонда социального страхования. В своей справке о доходах и имуществе он не стал указывать жилой дом, в котором проживает.

«Предварительно установлено, что в 2018 году на земельном участке, находящемся в пользовании Ревякина О.Н., возведен жилой дом, в котором он периодически проживает, хранит бытовые предметы и мебель. Вместе с тем, данный объект недвижимости, а также оконченный строительством гараж и сарай Ревякин О.Н. в справках о доходах не указывал на протяжении трех лет», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

Результатами проверки орловская прокуратура намеревается поделится с коллегами из Генпрокуратуры.

ИА «Орелград»

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