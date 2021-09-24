Более трех тысяч орловцев попались полиции без ремней

На каждого нарушителя был составлен административный протокол.

За восемь месяцев текущего года на территории Орловской области сотрудники полиции выявили 3257 административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена статьей 12.6 КоАП РФ. Такие данные привели в региональном управлении МВД. Поясним, что указанная выше статья предусматривает наказание за управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности. Такое же наказание грозит за перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства таковые предусмотрены. Величина штрафа составляет 1000 рублей.

В областном управлении ГИБДД по этому поводу сообщили, что с учетом достаточно тревожной статистики с июня 2021 и по сей день сотрудники Госавтоинспекции Орловской области проводят дополнительные «профилактические мероприятия по применению участниками дорожного движения ремней безопасности». Они напоминают водителям о том, что ремень безопасности – это эффективное устройство, позволяющее уменьшить тяжесть травм пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях.

«Ремень должен применяться обязательно, причем пристегивать его следует правильно, располагая вдоль груди, ближе к шее, — говорят в УГИБДД. — Это важно, поскольку плечевая и грудная часть туловища принимает на себя основную силу удара. Нижняя часть ремня удерживает таз, а ни в коем случае не живот, поэтому ремень должен опоясывать бедра. Застегнув ремень, обязательно натяните его, расположив как можно плотнее к телу».

ИА «Орелград»