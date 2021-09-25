Магазины в Орле оценят на степень защиты от террора

25.9.2021 | 15:00 Новости, Общество

Оценивать торговые объекты будут по губернаторским критериям.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил критерии включения и исключения торговых объектов и территорий в особый список. Речь идет о перечне объектов, расположенных в пределах территории Орловской области и подлежащих категорированию для их антитеррористической защиты. Согласно документу, включению в указанный список подлежат торговые объекты и территории, соответствующие одному из ряда критериев.

Прежде всего, объект должен иметь общую площадь не менее 250 квадратных метров. Второй критерий — доля площади, на которой непосредственно ведется торговля, должна составлять не менее 60 процентов  от общей площади торгового объекта. Следующий критерий представляет собой возможность одновременного нахождения на торговом объекте 50 и более человек. Еще одно условие — кадастровая стоимость торгового объекта должна составлять 5 миллионов рублей и более. Если объект отвечает какому-либо из этих требований, то владельцы должны позаботиться об антитеррористической защите.

Кроме того, губернатор утвердил условия исключения объектов из перечня. Критерии установлены по аналогии с первым пунктом, то есть объект должен отвечать одному из условий. Например, из перечня его могут исключить при наличии соответствующего решения специальной комиссии, которая предварительно провела его обследование и категорирование. Второе условие — объект могут исключить из перечня при его фактическом закрытии, но в этом случае владелец обязан письменно уведомить о закрытии областной департамент промышленности и торговли.

ИА «Орелград»

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