В Орловской области сократили расходы на науку

На разработки в регионе потратили на 40 млн рублей меньше, чем год назад.

В Орловской области в январе-июне 2021 года научные исследования и разработки осуществлялись в 18 предприятиях и организациях. Всего такой работой в регионе было занято 638 человек. Их средняя заработная плата составила 31 124 рубля, что на 2129 рублей, или на 6,4 процента ниже среднеобластного уровня. Такие оперативные данные приводит Орелстат.

«На научные исследования и разработки в январе-июне 2021 года затрачено 236,8 миллиона рублей (в январе-июне 2020 года – 279,9 миллиона рублей), — говорят в учреждении. — Главным источником финансирования внутренних затрат являются средства федерального бюджета — 45,6 процента. В областном центре расположены 11 организаций, выполнявших научные исследования и разработки, на их долю приходится 32,5 процента общего объема затрат».

Что касается структуры распределения затрат на научные исследования и разработки в январе-июне 2021 года по видам экономической деятельности, то она такова: 49,5 процента от общего объема затрат приходится на профессиональную, научную и техническую деятельность; 24,7 процента – на сферу образования; 22 процента – на обрабатывающие производства. Оставшееся – это доля деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

ИА «Орелград»