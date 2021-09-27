Орловская промышленность подняла цены на 18 процентов

Статистики сравнили цены промышленников сейчас и год назад.

Цены производителей промышленных товаров в Орловской области в августе 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 0,1 процента, а за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года повысились на 17,9 процента. Такие оперативные данные приводит Орелстат. Из них видно, что по темпам подорожания промышленные товары значительно опережают текущий уровень инфляции.

Ранее аналитики Орелстата сообщили, что в августе 2021 года на потребительском рынке Орловской области цены и тарифы на товары и услуги по сравнению с предыдущим месяцем выросли в среднем на 0,4 процентных пункта, а с начала года повысились на 5,1 процента. При этом рост цен товаров непродовольственной группы по отношению к декабрю 2020 года составил 6,5 процента.

Что касается промышленности, то наиболее заметную динамику роста цен продемонстрировали предприятия сферы обрабатывающих производств. С начала текущего года их товары подорожали уже на 20,2 процента. По сути, именно обрабатывающие производства и «портят» общую картину промышленникам. Для сравнения, индекс цен производителей электрической энергии, газа и пара в текущем году составляет 4,2 процента, предприятий сферы водоснабжения и водоотведения, организации сбора и утилизации отходов – 3,7 процента.

ИА «Орелград»