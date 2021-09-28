Ребенок пропал в орловском селе Казарь задолго до Вики Гнедовой

16 лет назад мальчик вышел из дома, и до сих пор не найден.

Центр поиска пропавших людей Орловской области разместил ориентировку на 11-летнего мальчика, который 16 лет назад пропал в том же селе, что и убитая Вика Гнедова.

27 июля 2005 года Костя Болотов вышел из дома своей бабушки, и больше его никто не видел. Дом расположен в селе Казарь Залегощенского района. По сообщениям местных жителей, ребенок уехал на велосипеде, и велосипед удалось найти в местном лесу. Но тело мальчика не обнаружено до сих пор.

Среди местных жителей была распространена версия о том, что ребенок мог стать жертвой несчастного случая. В то время в Казари насыпали дорогу щебенкой, и водители КамАЗов могли случайно сбить его, а после — избавиться от тела (водители были приезжими из Ростова).

Но в свете информации об убийце Вики Гнедовой, в старой залегощенской истории могут появиться новые версии…

ИА «Орелград»