Суд оставил на свободе орловца, совершившего налет на чужой дом

Мужчине дали шанс на исправление без реального отбывания срока.

Уголовное дело о грабеже было рассмотрено Новосильским районным судом Орловской области. В совершении преступления обвинили ранее не судимого местного жителя. Было установлено, что он совершил покушение на грабеж, то есть на открытое хищение незаконным проникновением в жилище и применением насилия. Из материалов дела следует, что подсудимый в течение дня распивал спиртные напитки совместно со своими приятелями.

Когда алкоголь закончился, он решил купить еще спиртного, но денег на это не было. Далее, по версии подсудимого, он решил сходить к жившей неподалеку знакомой женщине и одолжить деньги у нее. Впрочем, дальнейшие его действия заставили суд усомниться в этой версии. Дело в том, что было уже темно, когда злоумышленник подошел к чужому дому. Он видел, что в окнах горит свет. Следовательно, должен был догадаться, что дома кто-то есть.

С его же слов выходит, будто он подумал, что дома никого нет и решил этим воспользоваться. Как бы то ни было, но стучать в дверь незваный гость не стал. Да и вряд ли планировал это делать, так как с собой он принес металлический ломик, при помощи которого взломал замок и открыл дверь. На шум вышла хозяйка дома, уже много лет проживающая одна. В темноте она гостя не узнала. Женщина преградила вход незнакомцу и даже сумела закрыть дверь на металлический крючок.

Однако налетчик с легкостью справился с этой преградой. Рывком руки он сорвал крючок с петли, схватил хозяйку дома за шею, после чего ударил ее кулаком по лицу. Потерпевшая потеряла сознание и упала на пол. Грабитель испугался и сбежал с места преступления, так ничего и не похитив. Придя в себя, потерпевшая добралась до соседки и попросила вызвать полицию, рассказав, что ее только что чуть не убили.

На поиск налетчика ушло некоторое время, поскольку потерпевшая в темноте не видела его лица. Но постепенно правоохранителям удалось восстановить цепь событий. К тому же, налетчик оставил в чужом доме отпечатки пальцев. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3 года условно с испытательным сроком 3 года, в течение которого он своим поведением должен доказать исправление.

ИА «Орелград»