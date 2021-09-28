В Орловской области подорожает проезд в автобусах

Областные власти разработали проект повышения междугородных тарифов.

Проект соответствующего приказа разработало управление по тарифам и ценовой политике Орловской области. В настоящий момент документ проходит обязательную процедуру независимой антикоррупционной экспертизы. Документом планируется установить новые регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах региона. Из пояснительной записки следует, что проект приказа подготовлен на основании обращений перевозчиков.

Окончательный уровень тарифов будет определен на заседании правления вышеуказанного областного управления. Пока же предлагается увеличить на 15,2 процента тарифы на перевозку багажа. Он будет дифференцированным, зависящим от длины маршрута. Так, при перевозке до 25 км включительно тариф за одно багажное место будет составлять 12,83 рубля; от 25 до 50 км — 22,71 рубля; от 50 до 75 км — 29,73 рубля; от 75 до 10 км — 35,12 рубля. Если маршрут превышает 100 км, то при преодолении этой отметки за каждые последующие 100 км будет взиматься еще по 43,34 рубля.

Власти предлагают поднять и тарифы для пассажиров. Из преамбулы документа следует, что действующий тариф в размере 1,65 рубля за 1 пассажиро-километр был установлен в декабре 2014 года и с тех пор не пересматривался. Новым документом предполагается поднять его до 1,9 рубля за перевозку одного пассажира на расстояние 1 км. Отметим, что если приказ будет подписан, то в силу он вступит через 10 дней с момента его официального опубликования.

«Необходимость пересмотра тарифов вызвана ростом цен на горюче-смазочные материалы, увеличением минимального размера оплаты труда, изменением индексов цен производителей промышленной продукции, определяемых прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на расчетный период», — такое объяснение приводит управление по тарифам в своей пояснительной записке.

ИА «Орелград»