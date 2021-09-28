В Орловской области за сутки сгорели две иномарки

28.9.2021 | 11:00 Новости, Происшествия

Пострадавших нет.

По сообщениям пресс-службы орловского МЧС, за минувшие сутки было два случая возгорания легковых автомобилей.

Вчера в 13.32 спасателям сообщили об автомобиле «Мицубиси Лансер», который горел во Мценске. Иномарка горела открытым пламенем на улице Мичурина. Пожарные оперативно локализовали и ликвидировали пожар.

А сегодня ночью в Орловском районе загорелся автомобиль «Ауди А6». Это произошло в 03.49 на улице Зеленина деревни Образцово. Пострадали подкапотное пространство и лобовое стекло машины.

В обоих случаях обошлось без человеческих жертв, а причины возгораний устанавливаются.

Напомним, прошлой ночью в Орле горел автобус ПАЗ. В нем было обнаружено тело погибшего мужчины.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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