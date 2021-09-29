Орловскую школу на улице Зеленина будут строить без выходных

Из-за роста цен на стройматериалы работы приостанавливались.

Строительство школы на улице Зеленина будет продолжаться без выходных, сообщает пресс-служба администрации Орла.

На этом объекте летом случился простой, вызванный резким ростом цен на стройматериалы. Но в сентябре работы продолжились.

Неделю назад был установлен башенный кран, что ускорило процесс. А в самое ближайшее время на строительной площадке включат освещение, что позволит выполнять работы в темное время суток.

Подрядчиком строительства является компания «Техспецкомплект», а стоимость работ составляет 892,7 миллиона рублей.

ИА «Орелград»