Сбер: орловские школьники будут оплачивать обеды по QR-кодам

Технологию уже отрабатывают во Мценске.

В ближайшем будущем орловские школьники получат возможность оплачивать школьные обеды без использования наличных денег. Об этом вчера сообщил Артем Семернин, заместитель управляющего Орловским отделением Сбербанка, на пресс-конференции.

На данный момент подобная технология уже успешно применяется во Мценске. Каждый день около 300 детей оплачивают свои обеды, используя QR-код вместо карманных денег.

Все организовано очень удобно. Сбербанк открывает банковский счет, а к нему привязывается уникальный QR-код, который дети предъявляют в столовой. Родителям остается только своевременно пополнять счет.

Нововведение со временем будет распространено на учащихся орловских и ливенских школ.

В ходе пресс-конференции Артем Семернин поделился еще рядом интересных новинок от Сбера.

В частности, запущен бесплатный онлайн-сервис СберКлевер, призванный повысить финансовую грамотность населения. По словам Артема Викторовича, основная аудитория сервиса – это люди, которые хотят научиться более эффективно распоряжаться своим семейным бюджетом.

Совершенствуются и уже существующие сервисы корпорации. Так, карта жителя Орловской области теперь позволяют получать скидки в 12 аптечных сетях и туристическом агентстве «Орел-тур», а также ими выгодно расплачиваться в транспорте.

Жителям Ливен стал в полной мере доступен сервис Delivery Club, осуществляющий доставку еды на дом.

А в Орле, в районе остановки «Чайка», к концу года откроется офис Сбера нового формата, основанный на принципиально новых принципах обслуживания. Будут созданы максимально комфортные условия и учтены все потребности клиентов. Пространство станет открытым, трансформируемым и безбарьерным.

ИА «Орелград»