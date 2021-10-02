Домогатский прокомментировал проверку детских площадок в Орле

На Орловщине опасных детских площадок становится меньше, считает уполномоченный.

Активисты Общероссийского народного фронта провели акцию «Безопасный двор», проверив 2,1 тысячи детских и спортивных объектов в 572 городах России, в том числе в административных центрах всех 85 субъектов РФ, включая Орел. Треть проверенных объектов были признаны опасными: в «черный список» вошли 470 детских и 226 спортивных площадок.

«Наиболее распространенными проблемами являются сломанные скамейки, отсутствие ограждения, сгнившие металлические элементы, сломанные детские качели, торчащая арматура, существенные неровности, ненадежное крепление конструкций, посторонние элементы на территории площадки, мусор, аварийные деревья, — говорится в сообщении ОНФ. – 73 процента из числа потенциально опасных площадок сосредоточены в крупных городах с численностью более 50 тысяч жителей».

Итоги мониторинга прокомментировал уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский. По его словам, в регионе проверками состояния детских площадок совместно с активистами ОНФ занимаются члены аппарата детского омбудсмена и Совета отцов Орловщины. Минувшим летом они регулярно проводили рейды. По мнению Домогасткого, «наш регион по количеству аварийных площадок, представляющих опасность для детей, не в лидерах».

«Надо отметить, что в последнее время в нашей области создается все больше новых и современных благоустроенных игровых пространств для детей, — говорится в сообщении на сайте регионального детского омбудсмена. — Но, вместе с тем, в ходе посещения внутридворовых территорий встречались детские площадки, которые несут реальную угрозу для детей. По всем выявленным фактам аварийных объектов были направлены письма в органы местного самоуправления и органы прокуратуры».

Правозащитник также сообщает, что прокуратура проводила проверки по таким обращениям. В результате было «внесено представление в связи с непринятием мер к надлежащему содержанию детских игровых площадок». Ряд опасных объектов для детей ремонтируется, часть дефектов устранена, данная деятельность в интересах безопасности детей будет продолжена, заверил детский омбудсмен. Возвращаясь к итогам мониторинга ОНФ, отметим, что в топ-5 регионов, в которых выявлен самый высокий процент из числа проверенных площадок, представляющих потенциальную опасность для детей, вошли наши соседи: Брянская (85,7 процента) и Липецкая (73,7 процента) области.

ИА «Орелград»