О реальном росте зарплат заявили в Орле

Статистику подтянули вверх финансисты и чиновники.

В Орловской области представлены сведения о заработной плате работников крупных, средних, некоммерческих и малых предприятий и организаций региона в июле 2021 года. Сотрудники Орелстата подсчитали, что составила она за отчетный период времени 34 604 рубля в месяц. Отметим, что речь идет о номинальной зарплате. Интересно, что по сравнению с июнем 2021 года она уменьшилась на 7,8 процента, но по сравнению с июлем предыдущего года, наоборот, выросла на 8,7 процента.

Также Орелстат отмечает, что реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июле 2021 года увеличилась по сравнению с июлем 2020 года на 1,5 процента. Вероятно, немалый вклад в улучшение статистических показателей внесли финансисты, так как средняя зарплата в финансовой и страховой деятельности в регионе стабильно растет. За отчетный период времени она составила ровно 55 тысяч рублей.

Растет уровень заработка и в государственном управлении. На текущий момент чиновники в среднем получают по 49 196 тысячи рублей ежемесячно. На третьем месте держится сельское хозяйство со средней зарплатой в размере 39 972 рубля. Это можно объяснить сезонным фактором – в период уборки урожая в аграрном секторе традиционно повышаются заработки, отсюда и высокое третье место в региональном рейтинге.

Добавим, что на уровне среднего или чуть выше него держится уровень зарплат в таких сферах деятельности, как транспортировка и хранение (39 177 рублей в месяц), обеспечение электроэнергией, газом и паром (38 881), обрабатывающие производства (36 143), оптовая и розничная торговля (34 548). В строительстве средняя зарплата составляет 31 538 рублей, в здравоохранении и сфере оказания социальных услуг – 31 493, в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 29 325 рублей.

ИА «Орелград»