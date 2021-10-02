Орловскими пожарными ликвидирован пожар в ТЦ Тургеневский: видео

Сегодня утром произошло возгорание на складе бытовой техники.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в торговом центре «Тургеневский», сообщила сегодня пресс-служба МЧС.

В 09.18 поступило сообщение о том, что в торговом центре загорелся склад электроники и бытовой техники. Сотрудники и спасатели действовали слаженно — удалось избежать и дальнейшего распространения пламени, и человеческих жертв.

«На месте работали сотрудники 1-й, 3-й пожарно-спасательной части и специализированной пожарно-спасательной части, сотрудники полиции, росгвардии. В причинах предстоит разобраться экспертам», — сообщает пресс-служба МЧС.

ИА «Орелград»