«Дорожная служба» установила невыполнимое требование

Жалобу «Ангела» на «Дорожную службу» признали обоснованной.

Орловское УФАС завершило рассмотрение антимонопольного дела, возбужденного в отношении государственного унитарного предприятия «Дорожная служба». Как уже рассказывал «Орелград», основанием послужила жалоба, поступившая от компании «Охранное предприятие «Ангел» из Ставрополя. Заявитель указал на якобы имевшее место нарушение закона о защите конкуренции при организации торгов на оказание услуг охраны.

«Дорожная служба» предварительно направила запросы ценовой информации участникам данного рынка. По требованию УФАС, запрос был приостановлен до рассмотрения жалобы по существу. В жалобе было указано, что документация о проведении запроса ценовой информации не соответствует требованиям действующего законодательства, поскольку заказчик установил неправомерное требование о наличии лицензии на разрешенную радиочастоту и лицензии на обслуживание пожарной сигнализации.

При рассмотрении было установлено, что документация заказчика частично не соответствует требованиям закона. Так, действующим законодательством не предусмотрена лицензия на разрешенную радиочастоту. Следовательно, сочли в антимонопольной службе, требование о наличии такой лицензии, установленное в документации о проведении запроса ценовой информации, невыполнимо. В результате комиссия УФАС жалобу «Ангела» признала обоснованной. «Дорожной службе» выдано обязательное для исполнения предписание «о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка организации и проведения запроса ценовой информации». Кроме того, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

ИА «Орелград»