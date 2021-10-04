Лобовое столкновение на орловской объездной: один погибший, двое госпитализированных

18-летний водитель вылетел на «встречку» и врезался в «Ниву».

Вчера вечером на орловской объездной дороге произошло крупное ДТП. Один человек погиб на месте, двое госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 19.20 в на трассе М-2 «Крым» 18-летний водитель «Фольксваген Гольф» вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Нива». Автомобиль «Фольксваген» врезался в дорожное ограждение и перевернулся. Водитель не пострадал, но с ним в салоне находилась девушка-ровесница. Ей потребовалась госпитализация.

При этом, погибла 52-летняя женщина, которая была пассажиром «Нивы». Она скончалась на месте. 65-летний водитель «Нивы» также пострадал, он госпитализирован.

ИА «Орелград»