Областные депутаты поздравили педагогов с наступающим днем учителя

Торжество состоялось в актовом зале Орловского государственного института культуры.

Сегодня в Орловском государственном институте культуры состоялось чествование работников образования. В преддверии дня учителя поздравить педагогов приехали областные депутаты – Леонид Музалевский, Михаил Вдовин и Ирина Гоцакова.

«В адрес педагогов прозвучало много добрых слов и тёплых пожеланий, а лучшим представителям профессии были вручены заслуженные награды: Грамоты Министерства просвещения Российской Федерации, Почётные грамоты и Благодарности Орловского областного Совета народных депутатов, Почётные грамоты Губернатора Орловской области. Также наградами были отмечены победители программы «Земский учитель», — сообщает пресс-служба облсовета.

Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов, обратился к собравшимся педагогам:

«Жизнь всегда предъявляла и предъявляет к учительскому корпусу самые высокие требования. И наши педагоги с честью с ними справляются. Лучшее подтверждение этому – результаты сдачи ЕГЭ. По результатам 2021 года средний балл орловских выпускников выше среднего по России по 10 предметам, среди которых русский язык, математика, физика, химия, биология, история. Многие ученики являются победителями различных конкурсов и олимпиад не только регионального, но и всероссийского уровня. Безусловно, это – результат работы наших педагогов.

Спасибо вам, дорогие учителя, за вашу нелёгкую, но столь благородную работу! Пусть каждый день приносит вам радость творчества и созидания, а ученики радуют своими успехами.

Крепкого вам здоровья, счастья, творческих успехов и благополучия!».

ИА «Орелград»